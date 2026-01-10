Donald Trump: Rusya ya da Çin’i Grönland’da görmek istemiyoruz

ABD'nin Venezuela operasyonu sonrası gözler Başkan Donald Trump'a çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Venezuela’nın geleceği başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVLERİNDEN SÖZ EDİYORUZ"

Toplantının başında Venezuela’nın zengin petrol kaynaklarını ABD’nin kontrol edeceğini yineleyen Trump, "Dünyanın en büyükleri arasında yer alan, hatta bazılarına göre dünyanın en büyük petrol rezervlerinden söz ediyoruz. Venezuela ile birlikte çalışacağız ve hangi petrol şirketlerinin ülkeye girebileceğine, hangilerine izin verileceğine biz karar vereceğiz.

Şirketlerle bir anlaşma yaptık, büyük ihtimalle bugün ya da hemen sonrasında bu adımı atacağız" dedi. Venezuela’da tam anlamıyla güvenlik ve istikrarın sağlandığını söyleyen Trump, "Bu, bambaşka bir Venezuela. Venezuela çok başarılı olacak ve ABD halkı da bundan en fazla faydalananlardan biri olacak" dedi.

"MADURO'SUZ VENEZUELA İNANILMAZ BİR GELECEĞİ MÜMKÜN KILIYOR"

ABD'nin, ülke tarihinin en etkileyici askeri operasyonlarından birini gerçekleştirerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakaladığını söyleyen Trump, "(Maduro) Çok sayıda insanı öldürdü. Hatta fiilen milyonlarca insanın ölümüne yol açtı" diye konuştu.

Eksi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "açık sınır" politikasının da etkisiyle Venezuela’daki akıl hastaneleri ve hapishanelerden salınanların ABD’ye geldiğini savunan Trump, "Maduro’nun sahneden çekilmesi, hem Venezuela hem de ABD için inanılmaz bir gelecek ihtimalini mümkün kılıyor. Batı Yarımküre’de ekonomilerimiz birbirine sıkı şekilde entegre durumda. Venezuela’dan çıkan enerji uzun süredir çok yavaş ilerliyordu" şeklinde konuştu.

Venezuela’daki ABD varlığıyla birlikte petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, "ABD Venezuela’nın petrol endüstrisini kendi bilgi birikimiyle inşa etti. Ancak bu varlıklar bizden çalındı ve bunu anlayamayacak başkanlar görev yaptı. Bu başkan ise önceki başkanlardan çok farklı" diye konuştu.

"ABD VENEZUELA'YA GİRECEK PETROL ŞİRKETLERİNE GÜVENLİK SAĞLAYACAK"

Amerikan şirketlerinin Venezuela’nın enerji altyapısını yeniden inşa edeceğini ve petrol üretimini daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkaracağını söyleyen Trump, "Venezuela ile ABD’yi birlikte düşündüğünüzde dünya petrolünün yüzde 55’ine sahip oluyoruz" ifadelerini kullandı. Petrol şirketlerinin Venezuela’nın alt yapısını yenilemek için en az 100 milyar dolar harcayacağını belirten Trump, "Devlet parası değil. Devlet parasına ihtiyaçları yok. İhtiyaç duydukları şey, bu yatırımı yaparken devletin sağlayacağı koruma ve güvenlik. Böylece yatırdıkları paranın güvende olacağını, geri döneceğini ve çok iyi bir getiri sağlayacağını bilecekler" şeklinde konuştu.

"VENEZUELA'DA ÇOK KALİTELİ BİR PETROL VAR"

Venezuela’nın da bundan büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Trump, "ABD, derhal Venezuela ham petrolünün ve petrolünün 50 milyon varile kadar olan kısmını rafine etmeye ve satmaya başlayacak, bu süreç süresiz olarak devam edecek. Buna hazırız" dedi. Venezuela’da bulunan petrolün kalitesine dikkat çeken Trump, "Bu çok kaliteli bir petrol, özellikle asfalt yollar gibi bazı alanlar için mükemmel. Asfalt yol yapımında dünyadaki en iyisi" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD HALKI VE ŞİRKETLERİ İÇİN MUAZZAM KAZANÇLAR ORTAYA ÇIKACAK"

Toplantıda bulunan tüm şirketlerin, Venezuela’yı yeniden ayağa kaldırmak, ekonomisini toparlamak ve hem şirketler hem Venezuela halkı için büyük bir refah oluşturmak adına çok değerli ortaklar olacağının altını çizen Trump, "Aynı zamanda Amerikan halkı için büyük bir zenginlik ve Venezuela’ya giren şirketler için muazzam kazançlar ortaya çıkacak" dedi.

"ÇİN VE RUSYA VENEZUELA'DA OLMAYACAK"

ABD’nin Venezuela operasyonunu yapmaması halinde Çin ya da Rusya’nın bunu yapabileceğini iddia eden Trump, "Çin, Rusya ya da hemen yanımızdaki bir başka güç. Burası öyle uçağa binip 24 saat uçulan uzak bir yer değil. Burası kapı komşumuz" ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya’yı Venezuela’da istemediklerini belirten Trump, "Çin’e ve Rusya’ya şunu söyledim: Sizinle çok iyi geçiniyoruz, sizi seviyoruz ama orada olmanızı istemiyoruz. Belki ikisi birlikte orada olurdu, ama artık olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"ÇİN VE RUSYA ABD'DEN PETROL ALABİLİR"

İki ülkeyle de iş yapmaya hazır olduklarının altını çizen Trump, "Çin, istediği kadar petrolü ABD’den satın alabilir. Rusya da ihtiyaç duyduğu tüm petrolü bizden alabilir, çok üretmelerine rağmen petrolü severler. Çin, Rusya ve diğer herkes için kapılar açık ve neredeyse hemen ticarete başlayacağız" şeklinde konuştu. ABD petrol şirketlerinin Venezuela’nın petrol altyapısını tamamen yenilemesini umduğunu ifade eden Trump, "Eğer bir anlaşma yaparsak orada uzun süre kalırsınız" dedi.

"VENEZUELA'YA 2'NCİ SALDIRIYA GEREK KALMADI"

Venezuela operasyonu kapsamında planlanan 2’nci saldırı dalgasına da değinen Trump, "2’nci dalga meselesine gelince, daha önce kimsenin görmediği büyüklükte, devasa bir filo hazırdı. Kıyı açıklarında konuşlandırılmıştı. Ancak Venezuela’yı temsil eden kişilerle o kadar iyi ilerliyoruz ki ikinci dalgaya gerek kalacağını sanmıyorum. Aslında ikinci bir dalga planlanmıştı, ama ilk dalga o kadar güçlü, etkili ve sağlamdı ki! Açık konuşmak gerekirse ülkedeki insanlar da doğru olanı yaptı. Akıllıca davrandılar. İkinci bir dalgadan geçmek istemediler. Buna rağmen dünyanın en güçlü gemileri şu anda orada duruyor. Ama bunları kullanmak zorunda kalacağımızı sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"RUSYA YA DA ÇİN'İ GRÖNLAND'DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Trump, "Maduro sonrası Venezuela ve ülkenin yönetimini müttefik olarak görüyor musunuz" sorusuna ise, "Şu anda müttefik gibi gözüküyorlar ve öyle olmaya devam edecekler. Rusya ya da Çin’i orada istemiyoruz. Bu arada, Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’a gitmesini de istemiyoruz. Eğer Grönland’ı biz almazsak Rusya ya da Çin kapı komşunuz olur. Buna izin vermeyeceğiz" cevabını verdi.

"İRAN'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İran’daki protesto gösterilerine de değinen Trump, ülkenin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bana öyle geliyor ki insanlar bazı şehirlerin kontrolünü ele geçiriyor, ki bu birkaç hafta öncesinde imkansız görülüyordu" yorumunu yaptı.

İran’daki gelişmeleri "yakından takip ettiklerini" vurgulayan Trump, "Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağımızı net bir şekilde söyledim. Bu müdahale, illa sahaya asker göndermek anlamına gelmez, onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak anlamına da gelir. Bunu istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İran’da şu anda yaşananları "oldukça sıra dışı" olarak tanımlayan Trump, "Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz" dedi.

"SURİYE YÖNETİMİNİN BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu ile ilgili bir soruya da cevap veren Trump, çatışmaların sona ermesini istediğini belirtti Trump, "Barışın sağlanmasını istiyorum. Bildiğiniz üzere hem Kürtler ile hem Suriye yönetimi ile oldukça iyi anlaşıyoruz. Ancak onlar yıllardır birbirlerine düşmanlar. Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da başarılı olduklarını düşünüyorum. Ancak bu durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PETRO İLE BİR ARAYA GELMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile gerçekleştirdiği telefon konuşması ve Beyaz Saray’da yapacakları görüşmenin hatırlatılması üzerine ise Trump, "Daha önce bize, ülkemize ve şahsıma karşı oldukça sert bir tutum içindeydi. Bana diktatör dedi, pek çok şey söyledi. Dün ise aracıları üzerinden aradı ve benimle görüşmek istediğini iletti. Bu benim için sorun değil. Geçmişte anlaşmazlık yaşadığım insanlarla da uzlaştığım oldu. Kendisiyle bir toplantı yapacağız. Konuşmamız olumlu geçti" dedi. Kolombiya halkının olağanüstü insanlardan oluştuğunu ve Kolombiya’yı ülke olarak çok sevdiğini söyleyen Trump, "Halkı çok değerli. Kendisiyle (Petro) bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın gelecekte görüşeceğiz" diye konuştu.

"GRÖNLAND KONUSUNDA ADIM ATACAĞIZ"

Trump, Grönland’ın ABD topraklarına katılması ile ilgili bir soru üzerine ise, "Şu aşamada Grönland için paradan söz etmiyorum" değerlendirmesini yaptı. Tüm itirazlara rağmen Grönland konusunda harekete geçeceklerini söyleyen Trump, "Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz bunu yapmazsak, Rusya ya da Çin Grönland’ı ele geçirecek ve Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını istemiyoruz. Ben bu işi kolay yoldan, bir anlaşmayla çözmeyi tercih ederim. Ama eğer kolay yoldan olmazsa zor yoldan yaparız" uyarısında bulundu.

"RUSYA YA DA ÇİN'İN GRÖNLAND'I İŞGAL ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Grönland’ın bağlı olduğu Danimarka’ya da mesaj veren Trump, "Danimarka’nın da hayranıyım. Ancak 500 yıl önce oraya bir gemi yanaştırmış olmaları, o toprağın onlara ait olduğu anlamına gelmez. Bizim de oraya giden pek çok gemimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Grönland’a ihtiyaçlarının olduğunu yineleyen Trump, "Çünkü bugün Grönland’ın çevresine baktığınızda Rus muhriplerini, Çin muhriplerini ve dahası her yerde Rus denizaltılarını görüyorsunuz. Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Biz bunu yapmazsak onlar yapacak. Grönland konusunda bir adım atacağız, ya nazik ve kolay yoldan ya da zor yoldan" dedi.