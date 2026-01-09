İran'daki protestolar devlet televizyonundan canlı yayınlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da kaos sürüyor...

Başkent Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayıldı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Gösteriler, 2022–2023’te gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümü sonrası patlak veren kitlesel eylemler kadar büyük bir ölçeğe ulaşmasa da hızla genişleyen bir toplumsal tepkiye dönüştü.

Son protestolar, Tahran’daki esnafın riyalin sert değer kaybına karşı öfkesiyle başladı.

Hareket zamanla farklı kesimlere yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

CAN KAYIPLARI, GÖZALTILAR VE İNTERNET KESİNTİSİ

Protestolarda en az 45 kişinin öldüğü, 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Perşembe günü ülke genelinde internet kesintisi uygulanmaya başladı. İnternet izleme grubu NetBlocks, kesintinin cuma gününe de sarktığını açıklayarak, "Canlı ölçümler, İran'ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu olay, ülke genelindeki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından geldi ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor." dedi.

DEVLET TELEVİZYONU CANLI YAYINLADI

Gösterilerin şiddeti her geçen gün artarken internet kesintilerine rağmen devlet televizyonunun protestoları canlı yayınlaması dikkat çekti.

MOLLALAR SOKAKTA

Ayrıca gösterilerde mollaların da eylemcilerle birlikte hareket etmesi, rejime yönelik bir başkaldırı olarak yorumlandı.

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran dini lideri Ali Hamaney, protestolara ilişkin ilk kez devlet kanalında konuşma yaptı.

İranlıları birliklerini korumaya çağıran Hamaney, ülkede "kamu mallarına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmek isteyen bazı isyancılar olduğunu" söyledi.

İran lideri, "Trump, kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmalı. İslam Cumhuriyeti, yabancılar için hareket eden paralı unsurlara tolerans göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN TEHDİT

Ülke genelinde internet kesintisi yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump, "Durumları çok kötü. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz." diyerek tehdidini yineledi.