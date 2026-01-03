Donald Trump'ın, Maduro'nun yakalanmasına ilişkin onayı birkaç gün önce verdiği iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Venezuela gerilimi...

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama sesi duyulmuş ve ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

"KARARI BİRKAÇ GÜN ÖNCE ONAYLADI" İDDİASI

Konuya ilişkin yetkililer, CNN'e konuştu.

Yetkililer, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialarda bulundu.

MADURO'NUN YERİ CIA TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını savunarak Maduro'nun yerinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürülmüştü.

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.