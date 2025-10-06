Donald Trump'tan 11 ay sonra ilk TikTok paylaşımı: Bana borçlusunuz

TikTok'un İsrail yanlısı şirketlere devredileceği iddiaları gündemdeyken...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan sosyal medya platformu Tiktok hesabından 11 ayın ardından ilk kez paylaşım yaptı.

11 AY SONRA İLK PAYLAŞIM

Paylaşımda Trump, "Tiktok'un genç kullanıcıları, Tiktok'u kurtardım ve bu yüzden bana borçlusunuz. Şu anda beni Oval Ofis'teki makamımda izliyorsunuz. Bir gün aranızdan birisi bu koltukta oturuyor olacak ve çok güzel işler başaracak." dedi.

İSRAİL YANLISI ŞİRKETLERE DEVİR İDDİASI

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

KARARNAME'DE 'ORACLE' DETAYI

Kararnamede, bundan böyle, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.

NETANYAHU SIRADAKİ HEDEF OLARAK X'İ GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.