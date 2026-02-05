Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasındaki gerilim giderek yükseliyor..

ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İRAN'A TEHDİT

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni bir tehdit daha geldi.

"VURULMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN PAZARLIK YAPIYORLAR"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran ile pazarlık halinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. Ordumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

"BOMBARDIMAN UÇAKLARIMIZI GÖNDERDİK"

İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Büyük bir filo onlara yaklaşıyor. İran'a B-2 uçakları gönderdiğimizde geleceğimizi bildikleri halde bizi göremediler. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik.

"HAMANEY ENDİŞENMELİ" DEMİŞTİ

Trump, bir önceki açıklamasında da İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef alarak "Hamaney şu an endişelenmeli" demişti.

ABD-İRAN MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ YARIN YAPILACAK

Öte yandan Beyaz Saray ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İran ile ABD arasında yarın (6 Şubat Cuma günü) Umman’ın başkenti Maskat’ta müzakere masası kurulacak.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI 52 BİNİ AŞTI

Son olarak ABD Donanması'na ait füze destroyeri USS Delbert D. Black, bugün İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirlemişti.

Söz konusu hamle ile birlikte ABD, bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 52 bine çıkarmıştı.