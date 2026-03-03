Donald Trump’tan Talabani ve Barzani’ye telefon: İran’a karşı işbirliği yapalım

28 Şubat yıllara dayanan ABD-İran geriliminde bir kırılım günü olarak tarihe geçti.

ABD ve İsrail ortak operasyonla İran’ı vurmaya başladı.

İran’ın misilleme saldırıları ile Körfez yıllar sonra yine ateş çemberine dönüştü.

Savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken ABD medyasında ilginç ayrıntılar ön plana çıkıyor.

KÜRTLERDEN İRAN’A KARŞI İŞ BİRLİĞİ İSTEDİ

Buna göre savaş başlamadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’daki silahlı Kürt gruplarını harekete geçirme çabaları ABD Başkanı Donald Trump’ta karşılık buldu.

Trump saldırılardan hemen sonra Mesud Barzani ve Bafil Talabani ile telefonda görüştü, ABD Başkanı ikiliden İran’a karşı iş birliği yapmalarını istedi.

İRAN’DAKİ KÜRT GRUPLAR BİRLEŞMİŞTİ

ABD medyasına göre bu isteğin arkasında Netanyahu’nun aylardır Trump’a yaptığı “Kürt gruplar ayaklanabilir” kulisleri var.

Bu gelişmeden günler önce, İran’da ekonomik sorunlarla patlak veren sokak olayları ve rejim karşıtı büyük protestolardan sonra İran’daki silahlı kürt grupları bir araya ittifak kurmuştu.

Kurulan yeni ittifakta yer alan örgütler arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü’nden (Sazman-ı Xebat)ı yer alıyor.