DSÖ: Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz Dünya Sağlık Örgütü, bölgeye tıbbi malzeme ulaştırmanın imkansız hale geldiğini söyledi. Açıklamada, "Sağlık hizmetleri korunmalı" çağrısı yapıldı.

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'nin kuzeyiyle yaşadığı iletişim kopukluğunu gündeme getirdi.

İsrail ordusu bölgeyi ağır yıkıma uğratırken, haberleşme konusunda güçlükler çekiliyor.

DSÖ'nün Filistin Ofisi, Avda​​​​​​​ da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yapılması planlanan tıbbi malzeme yardımlarının 26 Aralık'tan bu yana üst üste 4. kez iptal edildiğini duyurdu.

"Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz"

Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze'nin özellikle kuzeyine düzenli ve güvenli bir şekilde tıbbi malzeme ulaştırmanın "neredeyse imkansız" hale geldiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Sağlık hizmetleri korunmalı"

Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yinelenerek "acil ateşkes" mesajı verildi.

Çoğu hastanenin personel eksikliğinden muzdarip olduğu aktarılan açıklamada, Avda Hastanesi doktorlarından Mohamed Obied'in görüşlerine yer verildi.

Uzuvları kurtarma ihtimali azalıyor

Obied yaralıların, doktorlara yaralandıktan ancak günler ya da haftalar sonra ulaşabildiğini ve bu durumun da uzuvlarını kurtarma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)