DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Gazze mesajı: Katliam sona ermeli Ghebreyesus, DSÖ çalışanlarının kaotik koridorlarda mide bulandırıcı sahneler gördüğünü söyledi. DSÖ yetkilisi, "Gazze'deki katliam son bulmalı" dedi.

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ne saldırıların sona ermesi gerektiğini söyledi.

DSÖ lideri, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında artan çatışmalara işaret etti.

Aynı isim, devam eden tahliye emirlerine ilişkin "rahatsız edici" raporlar aldıklarını belirtti.

Nerede oldukları bilinmiyor

Hastane müdürüne göre 600'den fazla hasta ve çoğu sağlık çalışanının hastaneyi terk etmek zorunda kaldığını belirten Ghebreyesus, bu kişilerin de nerede olduklarının bilinmediğini açıkladı.

Ghebreyesus, dün DSÖ ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ni ziyaret ettiğini ve çok sayıda yaralının acil tedavi için getirildiğine şahit olduğunu anlattı.

"DSÖ çalışanları mide bulandırıcı sahneler gördü"

Tehlike ve gerekli izinler verilmediği için başka bir DSÖ misyonunun iptal edildiği Gazze'nin kuzeyinde hiçbir hastanenin tam olarak çalışmadığına dikkati çeken Ghebreyesus, Gazze genelinde ise sadece "bir avuç" sağlık tesisinin faaliyette bulunduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ çalışanları, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde her yaştan insanın kanla kaplı zeminlerde ve kaotik koridorlarda tedavi edildiği mide bulandırıcı sahneler gördü." ifadesini kullandı.

"Katliam sona ermeli"

"Gazze'deki katliam sona ermeli." vurgusunu yapan Ghebreyesus, tahliye emirleri ve güvenlik eksikliğinden dolayı hastanede 5 doktorun kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, geçen haftalarda hastaneye günlük 14 ölü ve 48 yaralının getirildiğini ancak geçen günlerde bu sayının onlarca ölü ve 120'den fazla yaralıya çıktığına dikkati çekti.

Hastanenin Gazze'nin orta bölgesinde kalan en önemli sağlık kuruluşu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, korunması çağrısı yaptığı hastanenin işlevselliğine zarar vermenin "ahlaki ve tıbbi bir rezalet" olacağının altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)