DSÖ heyeti, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Çin'e gidecek

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Çin'de salgına dair incelemelerde bulunacak.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin ülkeye yapacağı ziyaretiyle ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada, DSÖ uzmanlarından oluşan bir heyetin, koronavirüs salgınına neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere 14 Ocak'ta salgının çıkış noktası olan Çin'e geleceği beliritldi.

DSÖ, ÇİN'E GİDECEK

Uzmanların Çinli meslektaşlarıyla görüşme yapacağı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, koronavirüs kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsn kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin, şunları söylemişti:

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

"Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.

