New York’ta film gibi takip: Atlı polis, hırsızı kıskıvrak yakaladı

New York sokaklarında yaşanan kovalamaca, adeta sinema sahnelerini aratmadı. Bir çanta hırsızı, kaçmaya çalışırken atlı polis ekibinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte bir kişiye ait çantayı çalan şüpheli, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bölgede görev yapan atlı polis memuru, durumu fark ederek hemen harekete geçti.

ATLI POLİS TAKİBE ALDI, YAKALANDI

Şüpheliyi izleyen polis memuru, kısa sürede aradaki mesafeyi kapatarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Müdahale sırasında çevrede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şüphelinin gözaltına alındığı ve olayla ilgili işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, kent genelinde benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin sürdüğünü vurguladı.