Suriye'de son ABD üssü de boşaltıldı

Suriye'de iç savaş sayesinde hareket alanı genişleyen terör örgütü PKK/YPG'ye 'SDG' kılıfıyla, terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle destek veren ABD, bölgedeki son askeri üssünü de boşaltıyor.

Suriye yönetimi, ülkedeki ABD askeri varlığına ilişkin yeni bir gelişmeyi olumlu karşıladığını duyurdu.

Şam, bazı askeri noktaların merkezi yönetime devredilmesini “egemenlik sürecinin bir parçası” olarak değerlendirdi.

ASKERİ NOKTALAR ŞAM'A DEVREDİLİYOR

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD güçlerinin daha önce konuşlandığı bazı askeri noktaların kademeli olarak Suriye hükümetine devredilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

EGEMENLİĞİN YENİDEN TESİSİ

Açıklamada, ülkenin kuzeydoğusu ve sınır bölgeleri dahil olmak üzere daha önce merkezi yönetimin dışında kalan alanlarda kontrolün yeniden sağlanmasının, Suriye’nin tek bir devlet çatısı altında birleşme sürecinin sonucu olduğu belirtildi.

SDG SÜRECİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Devredilen noktaların, “Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG)” devlet kurumlarına entegrasyon süreciyle bağlantılı olduğu kaydedildi. Suriye yönetimi, terörle mücadele sorumluluğunu artık tamamen üstlendiğini vurguladı.

ABD'NİN ÇEKİLME SÜRECİ

Açıklamada ayrıca, ABD’nin bölgedeki askeri misyonunu sonlandırma kararının, DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelenin koşullarındaki değişimle bağlantılı olduğu ifade edildi. Bu sürecin iki ülke arasında koordinasyon içinde yürütüldüğü aktarıldı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Şam yönetimi, ABD ile ilişkilerde yeni bir sürecin başladığını belirterek, bu dönemin diplomatik ve ekonomik iş birliği açısından fırsatlar barındırdığını bildirdi. 2025’te gerçekleşen üst düzey görüşmenin de bu sürece zemin hazırladığı ifade edildi.

Son olarak ABD’nin Haseke kırsalındaki Kasrak üssünden çekildiği ve Suriye ordusunun bölgede konuşlanma çalışmalarına başladığı bilgisi paylaşıldı.