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Haber Merkezi

Güney Amerika ülkesi Ekvador, deprem felaketiyle yüzleşti.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.3 olarak açıklandı.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden (SNGR) yapılan açıklamaya göre, deprem Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarında şiddetli hissedildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, 20 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını ve 60 binada çatlakların oluştuğunu duyurdu.

Deprem sonrası Esmeraldas eyaletinde hasar gören enerji hatlarının onarımına başlandığı, bölgenin yüzde 80’ine yeniden elektrik verildiği ifade edildi.

EVLERDE ÇÖKÜNTÜ MEYDANA GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı evlerin kısmen çökmüş olması dikkati çekti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6.3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurmuştu.

ÇOK KEZ DEPREMLERLE SINANDI

2013’te Peru’nun kuzeyinde ve Ekvador’un güneyinde hissedilen depremde en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca evde hasar meydana gelmişti.

Ekvador’da 1979 yılından sonra kaydedilen en şiddetli deprem olan 2016 yılındaki 7,8 büyüklüğündeki depremde 77 kişi hayatını kaybetmiş, 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.