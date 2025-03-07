Ekvador'da çeteler arasında çatışma çıktı

AA

Güney Amerika ülkesi Ekvador, çeteler arasında çıkan çatışma ile sarsıldı..

Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çeteler arasında yaşanan çatışma yerel basında yer aldı.

22 CAN KAYBI

Çatışmada 22 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 kişilik silahlı bir çete mahalleye girerek çok sayıda eve baskın düzenledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis, saldırılardan "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesini sorumlu tuttu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.