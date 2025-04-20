Ekvador'da devlet başkanına suikast iddiası

DHA

Güney Amerika’da siyasi gerilimler yeniden tırmanırken, Ekvador’dan gelen bir haber endişeleri artırdı.

Bölgenin çalkantılı ülkesi Ekvador, Devlet Başkanı Daniel Noboa’ya yönelik olası bir suikast girişimi şüphesiyle sarsıldı.

YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

13 Nisan 2025’teki seçimlerde oyların %56,13’ünü alarak ikinci kez başkan seçilen Noboa’ya karşı suç örgütlerinin, yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak kaos çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi.

"ONLAR ÖLÜM SAÇIYOR, BİZ İSE YAŞAMI"

Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz” ifadelerine yer verildi.