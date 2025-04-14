Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini iktidar partisi kazandı

AA
Ekvador Ulusal Seçim Konseyi'nin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre sandıkların yüzde 92'si açıldı.
NOBOA SEÇİMİ KAZANDI
Buna göre Ulusal Demokratik Eylem adayı 37 yaşındaki Daniel Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak devlet başkanı seçimini kazandı.
Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini aldı.
Ülkeyi 2025-2029 dönemi arasında yönetecek olan Noboa, 24 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.
Başkent Kito ve Guayaquil'de meydanlara inen Noboa yanlıları, seçim zaferini kutluyor.
Ekvador halkının sandıklara katılım oranı yüzde 83,7 olarak açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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