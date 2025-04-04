Endonezya'da toprak kayması meydana geldi

AA

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışlar etkili oldu..

Yağışlar sonrası heyelan oluşurken, yerel polis yetkilisi Andi Yudha Pranata, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TOPRAK PARÇALARI SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve toprak kaymaları meydana geldiğini belirten Pranata, toprak parçasının yamaçtaki bir yolda seyir halindeki araçların üzerine düştüğünü aktardı.

10 CAN KAYBI

Pranata, üçü çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin cansız bedenlerinin toprak altından çıkarıldığını kaydetti.

Endonezya'da ekimden nisana kadar süren mevsimsel yağışlar, sık sık sel ve toprak kaymalarına neden olabiliyor.