Epstein’e ait olduğu iddia edilen yeni kayıtlar yayınlandı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait olduğu iddia edilen günlük programlar, mali tablolar ve uçuş listeleri gibi yeni kayıtları yayınladı.

Toplam 6 sayfadan oluşan ve mağdurların isimlerini gizlemek için büyük ölçüde sansürlendiği görülen belgelerde, dünyanın en zengin kişilerinden biri olan girişimci iş insanı Elon Musk, siyasi stratejist Steve Bannon ve teknoloji milyarderi Peter Thiel’in yanı sıra, İngiliz Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew’in isimlerinin yer alması dikkat çekti.

ELON MUSK'IN DA ADI GEÇİYOR

Musk’ın adı, Epstein’in ABD’deki özel adasına 6 Aralık 2014 tarihinde yapılacak bir seyahate ilişkin planda geçerken, ilgili bölüme "Hatırlatma: Elon Musk 6 Aralık’ta adaya (bu hala geçerli mi?)" notunun düşüldüğü görüldü.

Belgelere göre, Epstein 27 Kasım 2017’de Thiel ile öğle yemeği, 16 Şubat 2019’da ise Bannon ile kahvaltı planladı. Ayrıca Prens Andrew’in isminin, 12 Mayıs 2000’de Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell ile New Jersey’deki Teterboro’dan Florida’daki West Palm Beach’e yapılacak bir uçuşa dair listede yer alması dikkat çekti.

DEMOKRATLAR TÜM BELGELERİN YAYINLANMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar tarafından yapılan açıklamada, Epstein’in korkunç suçlarına ortak olan herkesi ortaya çıkarana kadar mücadeleye devam edileceği belirtilerek, "Her Amerikalı artık bilmeli ki Jeffrey Epstein, dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazıları ile arkadaştı. Ortaya çıkan her yeni belge, hayatta kalanlar ve mağdurlar için adalet sağlamaya çalışırken bize yeni bilgiler sunuyor." denildi.

Ayrıca ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’ye, Epstein dosyasındaki tüm belgeleri yayınlama çağrısında bulunuldu.