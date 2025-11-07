Ermeni işgalinde ahır olarak kullanıldı: Cuma Mescidi yeniden ibadete açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabağ'ın Ağdam kentinin simgelerinden biri haline gelen Cuma Mescidi'nin geçmişi ve bugünü, yerinde incelendi.

Ermenistan işgali döneminde büyük tahribat gören Cuma Mescidi, uzun yıllar ahır olarak kullanıldı.

İçerisinde inek ve domuz beslenen mescidin duvarları tahrip edilmişti.

EZAN SESLERİ YENİDEN YANKILANIYOR

Karabağ Zaferi'nin ardından Cuma Mescidi, baştan aşağıya onarıldı. Bugün ise Cuma Mescidi'nde yeniden ezan sesleri yankılanıyor.

Ağdam sakinlerinden Cuma Mescidi görevlisi İldar Kerimov, Ermenilerin işgali döneminde yaşadıklarını anlattı.

"İŞGAL DÖNEMİNDE HAYVANLARI, İNEKLERİ VE DOMUZLARI BURADA BESLEDİLER"

İldar Kerimov, "Ağdam Mescidi 1868 yılında inşa edilmiştir. 1993 yılında mescidimizde ibadet ediyorduk. İşgal döneminde düşman Ermeniler; hayvanları, inekleri ve domuzları burada beslediler. Burayı harabeye çevirdiler. İşgalden sonra Azerbaycan ordusunun sayesinde yeniden restore edildi." dedi.

KUTSAL MABEDİ DOMUZ AHIRINA ÇEVİRDİLER

Öte yandan Ağdam'ı da işgal eden Ermeniler, şehirde taş üstünde taş bırakmadı.

Ancak kentin hakim noktasında yer alan, çifte minareli Cuma Mescidi'ni yıkmadılar.

Bunun yerine, kutsal bir mabedi domuz ahırına çevirdiler; minareleri ise gözetleme kulesi olarak kullandılar.

YENİDEN İBADETE AÇILDI

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardında hızla restore edilen Cuma Mescidi, yeniden ibadete açıldı.

İbadete açılan Cuma Mescidi'nde yeniden ezan sesleri yükseliyor.