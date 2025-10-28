Ermenistan: Türkiye ile ticaret hacmi 700-800 milyon dolar seviyesine ulaşabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ve Ermenistan arasında ilişkiler gelişmeye devam ediyor...

Ermenistan Parlamentosu, 2026 yılı devlet bütçesine ilişkin başlıkları görüşmek için bir araya geldi.

Söz konusu oturuma, Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan da katıldı.

TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Papoyan oturumdaki açıklamasında, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılmasına ve muhtemel ticaret ortaklığına değindi.

Papoyan, hükümetinin Türkiye ile sınırın açılmasının sonuçlarını değerlendirmeye çalıştığını belirterek, "Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasının ticaret hacmi üzerinde nasıl bir ekonomik etkisi olacağını, hangi ürünlerin ithal edilip hangilerinin ihraç edilebileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TİCARET HACMİ YILDA 700-800 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞABİLİR"

Henüz yapılacak çok iş olduğunun altını çizen Papoyan, sınırların açılması durumunda Ermenistan ile Türkiye arasında yürütülebilecek ticaret işlemlerinin hacmiyle ilgili de tahminde bulundu.

Ermeni Bakan, "Potansiyel olarak Ermenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılda 700-800 milyon dolar seviyesine ulaşabilir." dedi.

"EN ÖNEMLİ KAZANCIMIZ, TÜRK LİMANLARINDAN FAYDALANABİLECEK OLMAMIZ"

Papoyan’a göre, Ermenistan esasen Türkiye’den ilaç, elektrikli cihazlar ve yerli üretim için gerekli hammaddeler gibi ürünleri daha uygun fiyatla ithal edebilecekken, aynı zamanda yerli üretim mallarını Türkiye’ye ihraç etme imkanına sahip olacak. Ermeni Bakan Papoyan ayrıca, "Ancak en önemli kazancımız, Ermenistan’ın Türk limanlarından, özellikle de Akdeniz limanlarından faydalanabilecek olmamızdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Papoyan, bunun bir taraftan en verimli ve doğrudan yol olan Alican-Margara Sınır Kapısı’ndan, diğer taraftan ise Gürcistan ve diğer ülkeler üzerinden geçen ulaşım yollarını gerekli kıldığını ifade etti.

ERMENİSTAN-TÜRKİYE ARASINDA 2024 YILINDAKİ TİCARET HACMİ

Ermenistan İstatistik Komitesi'nin (SCRA) daha önce yayımladığı bir raporda, Türkiye ile Ermenistan arasında 2024 yılındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 336,3 milyon dolara ulaştığı belirtilmişti.

Bu miktarın büyük kısmını, Ermenistan'ın Türkiye'den ithal ettiği ürünlerin oluşturduğu biliniyor.