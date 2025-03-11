Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı

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Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2016'da devlet başkanı olduktan sonra uyuşturucuya karşı sert bir savaş başlattı.

Resmi rakamlara göre, bu operasyonlarda 6 binden fazla kişi öldürüldü; ancak insan hakları grupları, ölü sayısının 12 bin ile 30 bin arasında olduğunu belirtiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2018'de, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikaları nedeniyle insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine UCM tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Duterte, 2019'da Filipinler'i UCM'den çekti; ancak mahkeme, çekilmenin soruşturmayı etkilemeyeceğini belirtti

TUTUKLANDI

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediğine dair bir tutuklama emri çıkarması üzerine Duterte, Hong Kong'dan dönüşünde Manila Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı