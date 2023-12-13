Estonya, olası Rus saldırısına karşı Fransa'dan yardım alıyor Rusya'nın gücünü artırma isteği, Estonya'yı alarm durumuna geçirdi. Fransa'dan askeri destek alan Rusya'nın komşu ülkesi, 'en kötüsüne' hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar düzenlemesi, Avrupa'da yeni çatışma riskine dair endişelere neden oldu.

Rus ordusunun, Ukrayna'da durmayabileceği, kendisine yakın noktalardaki ülkelere saldırılar düzenleyebileceği iddia ediliyor.

Tehlike altında olduğu öne sürülen ülkeler arasındaki Estonya'da gönüllü askeri örgüt olan Estonya Savunma Birliği, olası "Rus işgaline" karşı hazırlık yürütüyor.

Fransız birlik konuşlandırıldı

Geçtiğimiz yüzyılda hem Almanlar hem de Sovyetler tarafından işgal edilen Estonya adası Saaremaa'da, Estonya Savunma Birliği'nin (EDL) yıllık askeri tatbikatlarına katılmak üzere Fransa'dan ilk kez askeri birlik konuşlandırıldı.

Politico dergisinin haberine göre, askeri tatbikat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri hedeflerini Ukrayna'dan Baltık ülkelerine genişletmesi ihtimaline karşılık gerçekleştiriliyor.

"Rusya gücünü artırmak istiyor"

EDL komutanlarından Kristjan Kaup, "Rusya gücünü artırmak istiyor. Bana göre bir sonraki işgal de gerçekleşecek. Toplumumuzda 'ya olursa' değil, 'ne zaman olur' diye sorarız." dedi.

'En kötüsüne' hazırlanıyorlar

Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi komşularının, Ukrayna'da yaşanan çatışmaları yakından takip ederek "en kötüsüne" hazırlandığı kaydedildi.

NATO müttefiklerinin, askeri ittifakın doğu kanadını güçlendirdiği, Fransa'nın, 2017'den bu yana Estonya'ya asker gönderdiği bildirildi.

Estonya'daki asker sayısını 300'e çıkardılar

Bu kapsamda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Estonya'daki asker sayısını 300'e çıkardığı belirtildi.

Söz konusu askerlerin, ABD ve İngiltere'den gelen birliklerle ortak hareket ettiğine dikkat çekildi.

Birliklere ek askeri teçhizat gönderildi

Fransa ayrıca, yakın zamanda Estonya'daki birlikleri için 18 Griffon zırhlı çok amaçlı araç, AMX-10 RC hafif zırhlı araç ve 4 Caesar obüsten oluşan ek askeri teçhizat sevk etti.

Fransa ve Estonya'nın askeri bağları 2011 yılına kadar uzanıyor.