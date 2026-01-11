Fas'ta 1386 kişi kraliyet affından yararlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6'ncı Muhammed'in af kararından aralarında aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişi de yararlandı.

FAS’TA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ DOLAYISIYLA KRALİYET AFFI

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 1386 kişiye kraliyet affı verdi.

Ülkede özel günlerde gelenekselleşen kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler, "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor.

Söz konusu belgeler, 11 Ocak 1944'te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.