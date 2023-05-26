FBI açıkladı: Kraliçe 2. Elizabeth’e suikast planlandı ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun yeni yayınladığı belgelere göre, Kraliçe 2. Elizabeth, 1983'te ABD’ye yaptığı bir ziyaret sırasında bir suikast planıyla karşı karşıya kaldı.

AA

İngiltere'nin 70 yıl tahtta kalan kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde ailesinin yanında hayatını kaybetti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ABD'ye yaptığı seyahatlerle ilgili belgeler yayınladı.

Suikast planı, San Francisco'da bir polis memuruna anlatıldı

Belgeler, Kraliçe’nin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan FBI'ın İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) tehditlerinden büyük endişe duyduğunu gösterdi.

Buna göre suikast planı, San Francisco'da bir polis memuruna anlatıldı.

San Francisco'daki bir İrlanda barının müdavimi olan memur, orada tanıştığı bir kişiden gelen telefon hakkında FBI’ı uyardı.

Kızının intikamını alacaktı

Memur, bu kişinin kendisine "Kuzey İrlanda'da plastik mermiyle öldürülen" kızının intikamını almak istediğini söylediğini belirtti.

Tehdit, 4 Şubat 1983'te, Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in California ziyaretinden yaklaşık bir ay önce geldi.

Belgeye göre söz konusu kişi, ya Royal Yacht Britannia'ya Golden Gate Köprüsü'nün altından seyrederken bir nesne atarak Kraliçe 2. Elizabeth'e zarar vermeye ya da Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiği sırada onu öldürmeye çalışacaktı.

FBI, gözaltılarla ilgili hiçbir ayrıntı yayınlanmadı

Tehdide yanıt olarak Gizli Servis, yat yaklaşırken Golden Gate Köprüsü'ndeki yürüyüş yollarını kapatmayı planladı. Yosemite Ulusal Parkı'nda hangi önlemlerin alındığı belli olmasa da ziyaret planlandığı gibi devam etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre FBI tarafından, gözaltılarla ilgili hiçbir ayrıntı yayınlanmadı.

102 sayfalık belge, Amerikan medya kuruluşlarının Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki talebinin ardından pazartesi günü FBI'ın bilgi sitesi olan Vault'a yüklendi.

Tehditler, planlar hep vardı...

Kraliçe 2. Elizabeth’in 1983'te ülkenin batı kıyısına yaptığı ziyaret de dahil olmak üzere ABD'ye yaptığı devlet ziyaretlerinin çoğu, Kuzey İrlanda'daki artan şiddet olayları sırasında geldi.

1976'da Kraliçe, Amerika'nın 200’üncü yıl dönümü kutlamaları için New York'taydı.

Bu sırada bir pilot, Battery Park üzerinde "İngiltere, İrlanda'dan defol" yazılı bir pankartın asılı olduğu küçük bir uçağı uçurdu.

Belgelerde o pilotun mahkemeye çağrıldığı aktarıldı.

Kraliçe tetikteydi

Dosyalar, FBI'ın Kraliçe'ye yönelik muhtemel tehditlere karşı nasıl tetikte olduğunu da gösterdi.

Kraliçe 2. Elizabeth’in kuzeni Lord Louis Mountbatten, 1979'da İrlanda Cumhuriyeti'nin County Sligo açıklarında bir IRA bombalamasında öldü.

Kraliçe'nin 1989'da Kentucky'ye yaptığı kişisel ziyaretten önce, dahili bir FBI notunda "İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan İngiliz Monarşisi’ne karşı tehdit olasılığı her zaman mevcuttur" yazıyordu.

İrlandalı gruplar

Kendisi de yarış atlarına sahip olan Kraliçe'nin, Kentucky Derby de dahil olmak üzere eyaletin binicilik etkinliklerinin tadını çıkarmak için hayatı boyunca Kentucky'yi birkaç kez ziyaret ettiği biliniyor.

1991'deki bir devlet ziyaretinde, Kraliçe'nin dönemin Başkanı George Bush ile Baltimore Orioles beyzbol maçını izlemesi planlandı.

FBI, Gizli Servis'i "İrlandalı grupların" stadyumda protestolar planladıkları ve "İrlandalı bir grubun tribünde büyük bir blok için bilet ayırttığı” konusunda uyardı.

FBI, NBC News'e bu hafta yayınlananların yanı sıra "ek belgeler" olabileceğini söyledi.

Ancak bunların yayınlanması için bir tarih belirtilmedi.