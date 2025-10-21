Abone ol: Google News

Filipinler'de tropik fırtına etkili oldu: 7 can kaybı

Filipinler'de etkili olan Fengshen tropikal fırtınası sonrası Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 15:43
Filipinler'de tropik fırtına etkili oldu: 7 can kaybı
  • Filipinler'de Fengshen tropikal fırtınası nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
  • İki kişiye ulaşılamazken, 245 bin kişi fırtınadan etkilendi.
  • 83 bina hasar gördü ve binlerce insan güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler, Fengshen tropikal fırtınası ile sarsıldı...

Yaşananlar sonrası, Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından son duruma ilişkin açıklama yapıldı. 

7 CAN KAYBI

Açıklamada, Luzon ve Visayas bölgelerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişiden haber alınamadığı, yaklaşık 245 bin kişinin de yağışlardan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİNİN GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYESİ SAĞLANDI

Binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, 83 binanın zarar gördüğü ifade edildi.

Dünya Haberleri