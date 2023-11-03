Filistinli muhabirin İsrail'in saldırılarına tepkisi: Kask ve çelik yeleğini çıkardı Gazeteci arkadaşı Hatab'ın öldürülmesine tepki gösteren muhabir Beşir, "Bu yeleklerin, kaskların koruyuculuğu yok" dedi. Beşir, "Şehit olmak için sıradayız" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarında gazetecileri de hedef alıyor.

Öldürülen gazeteciler arasında Filistin TV Muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve ailesi de bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında, gazeteci Hatab ve ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti.

Gazetecilerin öldürülmesine canlı yayında tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası'na göre, Ebu Hatab'ın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 27'ye yükseldi.

Arkadaşının ölüm haberini canlı yayında alan Filistin TV Muhabiri Selman Beşir, yaşananlara canlı yayın sırasında tepki gösterdi.

Çelik yeleğini ve kaskını çıkardı

Gazze'de uluslararası koruma olmadığını söyleyen Beşir, "Hiçbir şeyin dokunulmazlığı yok. Bu yeleklerin, kaskların koruyuculuğu yok." dedi.

Beşir, kurşun geçirmez yeleğini ve kaskını çıkararak basın mensuplarının öldürülmesine tepki gösterdi.O sırada stüdyodaki sunucu da gözyaşlarına hakim olamadı.

"Şehit olmak için sıradayız"

Kendilerinin kurbanlardan ibaret olduklarını söyleyen Beşir, "Yalnızca zaman farkıyla birer birer şehit oluyoruz. Şehit olmak için sıradayız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Batı Şeria ve Kudüs’te 134 can kaybı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.