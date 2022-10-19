Financial Times, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yazdı

Projeye milyonlarca kişinin başvuru yaptığı vurgulandı. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik" derken, Erdoğan'ın cömertliğinin, muhalefeti zorladığına dikkat çekildi.

TOKİ eliyle inşa edilecek sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak.

Kendi alanında Cumhuriyet tarihinin en büyüğü özelliğini taşıyan projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından düğmeye basıldı.

Financial Times gazetesi, projeye ilişkin ayrıntıları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını okurlarına aktardı.

Sosyal konut projesi İngiltere'nin gündeminde

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bu yana geçen süreçte 7 milyondan fazla kişi kayıt yaptırmak için akın etti. Vadedilen 500 bin dayanıklı yeni konutların ilk çalışmaları, ilk temellerin atılmasıyla bu ayın sonlarında başlayacak." denildi.

Gazeteye demeç veren Bakan Kurum, konut projesinin seçim propagandası olduğu iddialarını reddetti.

Bakan Kurum: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik

Kurum, "Yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler nedeniyle yaptığımız bir proje değil. Aksine, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik." ifadelerini kullandı.

Dar gelirli vatandaşlara ayda 2 bin 280 liradan başlayan sübvansiyonlu bir ödeme planı sunulacağı, yeni konutların 81 ilin tamamında inşa edileceği vurgulandı.

TOKİ ve Hazine destek sağlayacak

Maliyete değinen Kurum, bir kısmının TOKİ tarafından karşılanacağını ve Hazine’nin de destek vereceğini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi projeyi uygulamaya devam edeceğini de sözlerine eklerken, bunlardan bazılarının seçim beyannamesini açıkladığında duyurulacağını dile getirdi.

"Erdoğan'ın cömertliği, muhalefet partilerini zorluyor"

Londra merkezli medya kuruluşu, "Analistler, Erdoğan'ın asgari ücrette bir başka büyük artışın yanı sıra, kamu sektörü maaşlarında, emekliler için promosyonlarda, evlere ve işletmelere ucuz kredilerde bir artış açıklamasını bekliyor. Bu cömertlik, Türkiye'nin muhalefet partileri için zorluklar yaratıyor." ifadelerini kullandı.