Finlandiya, 2025'te Rusya'dan LNG ithalatını yasaklamayı planlıyor Yasağın 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çevre Bakanı Mykkanen, "LNG'nin Finlandiya'ya ithalatını yasaklamaya hazırlanıyoruz" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Rusya ile en uzun sınırı paylaşan Finlandiya, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatıyla ilgili yasak kararı almaya hazırlanıyor.

Helsinki yönetimi, yasağın 2025'ten itibaren yürürlüğe girmesini planlıyor.

2025'te yasaklama planı

Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre, Finlandiya Çevre ve İklim İşleri Bakanı Kai Mykkanen, "Hükümet, Rusya'dan LNG'nin Finlandiya'ya ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor. Yasağın 2025'te yürürlüğe girmesi hedefleniyor." dedi.

Mykkanen, Rusya'dan LNG tedarikinin hacminin küçük olduğunu, dolayısıyla "bu konunun önemli olmadığını" vurguladı.

Geçici anlaşmaya varıldı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, aralık ayında Rus gaz tedarikçilerine yönelik büyük ölçekli kısıtlamalar konusunda geçici olarak anlaşmaya varmıştı.

Kısıtlamaların bahar aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Finlandiyalı bakana göre, AB'nin kısıtlamalar getirmesi, Rus yakıtı ithalatının yasaklanmasını kolaylaştıracak.

Sınırlı bir süre için uygulanabilir

Ancak Finlandiya hükümetinin, Avrupa Komisyonu'na danışmak zorunda olduğu ve yalnızca sınırlı bir süre için ithalat yasağı uygulayabileceği kaydedildi.

Finlandiya devlet enerji şirketi Gasum, AB yaptırımlarına tabi olmayan uzun vadeli bir sözleşme kapsamında Rusya'dan asgari miktarda LNG satın almaya devam ediyor.

Anlaşma şartlarına göre Fin şirketi Gasum, gazı alıp almamasına bakılmaksızın Gazprom'a yıllık olarak belirli bir miktar gaz ödemekle yükümlü.