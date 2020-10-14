Finlandiya Başbakanı’nın derin göğüs dekoltesi ortalığı karıştırdı

Finlandiya'nın kadın Başbakanı Sanna Marin, sosyal medya hesabında paylaştığı göğüs dekolteli fotoğraflarıyla tartışma yarattı.

Moda dergisine verdiği pozda içine iç çamaşırı giymeden kamera karşısına geçen 35 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İskandinav ülkesinde ortalığı karıştırdı.

Dünyanın en genç Başbakan'ı ünvanına olan Sanna Mirella Marin'in koyu renkli dekolte bir blazer ceketle verdiği pozlar ülkenin gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Derginin sosyal medya hesabında yapılan bu paylaşım kısa sürede yorumlar almaya başladı. Yorum yapanlardan bir kısmı Marin’in bulunduğu konuma bu durumu yakıştırmazken, bir kısım kullanıcı da aynı pozu, yani blazer ceket ve sutyensiz olarak çektirdiği fotoğrafla desteklerini gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Marin’in özellikle kadın destekçileri aynı pozu vermek için bir kampanya oluşturdu. Kısa bir süre sonra #imwithsanna (Sanna’nın yanındayım) hashtaginde onlarca kadın sosyal medya kullanıcısı Marin’in verdiği pozun benzerini paylaştı.

Finlandiya’daki muhafazakarlar ise Marin’in bu paylaşımı için çok öfkeliler. Hatta bazıları bu tartışmanın ortasında uzun süre Başkanlık yapan Urho Kekkonen ve onun hipster tarzı kıyafetleriyle verdiği pozu paylaştı. Bu paylaşımla birlikte Fin liderlerinin alışılmışın dışında ve tuhaf olan fotoğrafları hatırlatılmış oldu.