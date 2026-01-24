Finlandiya'da 20 yıldır penceresiz bir bodrumda yaşayan adam kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, vicdanları sızlatan bir haberle sarsıldı.

Finlandiya polisi Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 yaşında bir adamın, en az 20 yıldır tuvaleti ve mutfağı olmayan penceresiz bir bodrumda yaşadıktan sonra "kötü bir fiziksel durumda" bulunduğunu bildirdi.

TUTUKLANAN ÜÇ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, AFP'ye yaptığı açıklamada, yaşları yaklaşık 60 olan iki erkek ve bir kadının gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını, şüpheliler ve kurbanın birbirlerini tanıdığını ancak akraba olmadıklarını belirtti.

KAÇAKÇILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Inside Paper'ın haberine göre polis, Helsinki'deki aynı evde yaşayan diğer kişilerin "insan kaçakçılığı yaparak, adamın muhtaç durumundan faydalanıp onu aşağılayıcı koşullara maruz bırakarak, maddi kazanç elde edip etmediklerini" belirlemek için soruşturma başlattı.

"BANYO, TUVALET VEYA MUTFAĞI OLMAYAN BİR ODA"

Pazartesi günü Finlandiya başkentinin kuzeyindeki bir bölgede bulunan bir evde yapılan polis aramasında adamın "acil yardıma ihtiyacı olduğu" belirtildi.

Polisin açıklamasında, adamın kaldığı bodrum katı için "Penceresiz, banyo, tuvalet veya yemek hazırlama imkanı bulunmayan bir odaydı." dendi.

"EN AZ 20 YILDIR YAŞIYORDU"

Soruşturmayı yürüten başmüfettiş Jari Korkalainen, AFP'ye yaptığı açıklamada, "En az 20 yıldır bu koşullar altında yaşıyordu." diyerek, olayı "istisnai bir vaka" olarak nitelendirdi.

Korkalainen, "Zaman geçtikçe kişinin sağlık durumu kötüleşti," dedi.

Polis, adamın "şu anda ilgili makamların gözetimi altında" olduğunu söyledi.