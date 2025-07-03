Finlandiya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Son birkaç yıldır yapılan araştırmalarda, "dünyanın en mutlu ülkesi" olarak tescillenen Finlandiya, şiddet olaylarıyla sarsılıyor.

Bu kez Tampere kentinde bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Polis, saldırganın alışveriş merkezi önünde rastgele insanlara bıçakla saldırdığını ve olay sonrası bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRGAN FİNLANDİYALI

Saldırının terör ya da ayrılıkçı bir eylemle bağlantılı olmadığı, saldırganın Finlandiyalı olduğu belirtildi.

Finlandiya’nın kamu yayıncısı YLE, görgü tanıklarının ifadelerine yer vererek gözaltına alınan kişinin erkek olduğunu bildirdi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

FİNLANDİYA, HALEN EN MUTLU ÜLKE Mİ..

Mayıs ayında Pirkkala bölgesindeki bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda üç öğrenci yaralanmış, saldırının ardından şüpheli öğrenci gözaltına alınmıştı.

Nisan 2024'te de başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'da bir okulda 12 yaşında bir çocuk, silahla 3 akranını yaralamış, çocuklardan biri hayatını kaybetmişti.