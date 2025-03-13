Finlandiya'dan Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avroluk askeri yardım desteği

AA

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, başkent Helsinki'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşme gerçekleştirdi.

Hakkanen, görüşmede mutabakat zaptı imzaladı.

YAKLAŞIK 200 MİLYON AVRO TUTARINDA YARDIM PAKETİ

İmza töreninde konuşan Hakkanen, Ukrayna'ya yardım konusunda "geniş bir siyasi destek ve ulusal birliğin" varlığına işaret ederek Kiev yönetiminin "Rus tehdidine ilişkin görüşünü" paylaştıklarını bildirdi.

Bakan Hakkanen, yaklaşık 200 milyon avro tutarındaki yardım paketinin, "halihazırda çok ihtiyaç duyulan" topçu mühimmatını içerdiğini belirterek Ukrayna ile savunma alanında daha fazla işbirliği taahhüdünde bulundu.

Rusya'ya karşı sürdürülen savaşın, Ukrayna silahlı kuvvetlerini "Avrupa'nın en güçlülerinden biri" haline getirdiğini söyleyen Hakkanen, Helsinki-Kiev arasındaki savunma ilişkisinin "tek yönlü olmadığını" belirtti.

"KENDİ SAVUNMAMIZI GELİŞTİRİRKEN UKRAYNA'NIN DENEYİMLERİNDEN YARARLANMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIK"

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı savunmada "kapsamlı deneyim" biriktirdiğini savunan Hakkanen, "Kendi savunmamızı geliştirirken Ukrayna'nın öğretilerini dikkatlice dinlememiz ve deneyimlerinden yararlanmamız gerektiği açık." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya, yalnızca Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunan, güvenilir bir ortak." ifadesini kullandı.

MUTABAKAT ZAPTI NELERİ İÇERİYOR

Helsinki-Kiev yönetimleri arası savunma işbirliğinin derinleştirilmesini hedefleyen mutabakat zaptı, mühimmat dahil savunma malzemeleri üretimi, istihbarat paylaşımı ve inovasyon alanlarını kapsıyor.