Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Lübnan'ın yok olma riski var

Lübnan'da reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Le Drian, "Lübnan, kaybolma riskiyle karşı karşıya" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da halkın yarısının fakir olduğuna ve ülkedeki ekonomik krize dikkati çeken Le Drian, burada acil şekilde hükümetin kurulmasının gerektiğini söyledi.

"LÜBNAN ORTADAN KAYBOLABİLİR"

Le Drian, "Bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız. Gerekli önlemler alınmalı." dedi.

Fransız bakan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, salı günü Lübnan’a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

"UÇURUMUN KENARINDALAR"

Lübnan için "Uçurumun kenarında" diyen Le Drian, reformların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı ViDEO