Putin: Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeleri vurabiliriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere göz dağı vererek, bu ülkelerdeki hassas hedefleri vurabileceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 2 yıldan fazla bir süredir devam ederken, ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'taki ekonomik forumda uluslararası ajansların editörlerinin sorularını yanıtladı.

"Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeleri vurma hakkımız var"

Ukrayna'da süren savaşa ilişkin Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

"Filistin Devleti kurulmadan barış olmaz"

Putin, Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz" diyen Putin, "Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.

Sözlerini sürdüren Putin, "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.

Öte yandan Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" dedi.