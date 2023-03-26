Fransa'da göstericileri tehdit eden polislere soruşturma açıldı Göstericileri hastanelik etmekle ve ülkeden çıkarmakla tehdit eden polisler hakkında inceleme başlatıldı.

AA

Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösteriler, son günlerde şiddetlendi.

Başkent Paris başta olmak üzere diğer birçok şehirde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarıyla kabul edilen düzenleme tepki çekmeye devam ediyor.

Düzenleme, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı hedefliyor.

Göstericilere hakaret ve tehdit

Değişikliğe tepki gösteren göstericilerle Fransız polisi karşı karşıya geldi. Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Çevrimiçi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayınlamıştı.

Hastanelik etmekle korkuttular

Ses kayıtlarında, bir polisin göstericiyi "hastanelik etmekle", bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuldu.

Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili "kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet" ve "tehdit" gerekçeleriyle soruşturma açtı.

Soruşturmayı Fransa'da "polislerin polisi" olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.

Tartışmalı emeklilik reformu nihai olarak kabul edildi

Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi oylamaya sunuldu.

Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önergenin reddedilmesiyle hükümetin emeklilik reformuna ilişkin tasarı, Ulusal Mecliste oylanmadan geçmiş oldu.

43 yıl prim ödeme şartı

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasını eleştirirken, özellikle kadınlar için olumsuz etkileri olacağını savunuyor.