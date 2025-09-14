Fransa'da Macron karşıtı gösteriler sürüyor

Fransa'da gerilim sürüyor.

Fransa'da sarı yelekliler sokaklara inerken, protestocular ve polis arasında şiddetin dozu da artmış durumda.

'Her şeyi durduralım' sloganıyla düzenlenen eylemler, başkent Paris başta olmak üzere şiddet olaylarına da sahne oldu.

Göstericiler Chatelet Meydanı'nda bir araya gelerek, eylemlerini sürdürdü.

675 GÖZALTI

Fransa'da dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 675 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken, ülke genelinde dün Macron karşıtı eylemler gerçekleşti.

200 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 280'i Paris'te olmak üzere 675 kişi gözaltına alındı.

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'de şiddet olaylarına sahne olmuştu.

POLİS, EYLEMCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.