Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 473'e çıktı

Yeni hükümet değişikliğinin yaşandığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki gösteren eylemciler sokaklara indi.

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler başkent Paris başta olmak üzere şiddet olaylarına sahne oldu.

Eylemciler polise farklı cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

YAĞMA KORKUSU

Protestocuların yağmalama eylemlerinde bulunacağı gerekçesiyle başkentteki Forum des Halles alışveriş merkezi kapatıldı.

Aynı zamanda Paris'in Chatelet bölgesinde bir iş yeri yandı, metro ve çevresindeki göstericiler biber gazı ile püskürtüldü.

EYLEMLERE YÜZ BİNLER KATILDI

Ülkenin ikinci büyük kenti Marsilya'da da polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı, göstericilere karşı biber gazı kullanıldı.

Montpellier kent merkezi de şiddet olaylarına sahne oldu, eylemcilere tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 550 noktada gösteriler yapıldı ve eylemlere 175 bin kişi katıldı.

473 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplamda 262 yol kapatma eylemi gerçekleştirilirken itfaiye ekipleri yaşanan şiddet olaylarından kaynaklanan 267 yangına müdahale etti.

Ayrıca eylemlerde 203’ü Paris’te olmak üzere 473 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden 339’u tutuklanırken çıkan olaylarda 13 polis yaralandı.