Fransa'nın Cezayir kararı: Savaş arşivlerine erişim kuralları esnetildi Paris yönetimi, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda yer alan 21 yaşın altındakilere ait dosyalara erişim izni verdi.

AA

Fransa'da hem tarihçilerin hem de ailelerin ısrarlı talebi sonuç verdi.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı arşivleri, erişime açılacak. Karar, Fransız Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Ülkedeki yasalara göre, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılan söz konusu yaşın altındaki Cezayirli gençlerin dosyalarına erişim için savaşın bitiminden itibaren 100 yıl geçmesi gerekiyordu.

21 yaşın altındakilerle ilgili dosyalar erişime açılacak

Bu kısıtlama, bu kapsamdaki birçok araştırmanın tamamlanmadan tıkanmasına sebep oluyordu.

Bugün yayımlanan kararnameyle artık Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda yer alan 21 yaşın altındakilere ait dosyalar da erişime açık olacak.

Ancak o dönem Fransa için yapılan istihbarat faaliyetleri ile özel yaşama ilişkin dosyaların üzerindeki gizlilik kararı henüz kaldırılmış değil.

Fransa, Aralık 2021'de de ülkedeki Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin 1954-1966 dönemindeki adli ve polis soruşturma arşivlerinin açılma tarihini 15 yıl öne çekerek bu kapsamdaki dosyalara erişim izni vermişti.

'Kişisel mahremiyet' gerekçesi

Bu karara 21 yaşın altındaki gençleri ilgilendiren arşivler, "kişisel mahremiyet" gerekçesiyle dahil edilmemişti.

Fransız yönetiminin arşivlerin açılmasını erkene alma adımlarını, Cezayir'le sarsılan ilişkilerini onarmak için attığı belirtiliyor.

Cezayir'in eski sömürgecisi Fransa'ya karşı 1954'te başlattığı ve 1962 yılına kadar süren bağımsızlık mücadelesinde çoğunluğu genç olmak üzere 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Paris yönetimi, Afrika sömürge tarihinde önemli yer tutan Cezayir'de o dönem işlenen suçları halen resmi olarak tanımıyor.