Galler'de manastırdaki papaz, onlarca çocuğa tecavüz etti

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Birleşik Krallık bu iddialarla çalkalanıyor...

Onlarca çocuğun yıllar boyunca bir papaz tarafından cinsel istismara uğradığı Galler'deki Caldey adasında bulunan manastır, bir dizi koruma önerisini uygulamaya koyma sözü verdi.

Önlemler arasında, manastır topluluğu üyelerinin ziyaretçilerle kurabilecekleri temaslara katı sınırlamalar getirilmesi de var.

SELFIE ÇEKMEYE İZİN YOK

Caldey Adası'ndaki papaz ziyaretçilere sorulsa bile dini ya da pastoral tavsiyelerde bulunmalarına ya da onlarla selfie çektirmelerine izin verilmeyecek.

Ayrıca “dokunmak yok” politikası kapsamında kazara gerçekleşen fiziksel temasları rapor etmekle yükümlü olacaklar.

GÖZ ÖNÜNDE İSTİSMAR

Tavsiyeler, Peder Thaddeus Kotik'in Sistersiyen rahipler topluluğuna ev sahipliği yapan adada, neden “göz önünde” erkek ve kız çocuklarını tımar edebildiğini, onlara tecavüz edebildiğini ve cinsel tacizde bulunabildiğini inceleyen 73 sayfalık bir raporda yer alıyor.

Rapor, cinsel suçlarla suçlanan ya da hüküm giyen diğer dört erkeğin Pembrokeshire sahili açıklarındaki adada nasıl yaşayabildiklerini de inceliyor.

"YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK"

The Guardian gazetesine konuşan Caldey Adası Hayatta Kalanlar Kampanyası'nın kurucusu Kevin O'Connell, tavsiyelerin yasal bağlayıcılığı olmadığı için incelemenin yeterince ileri gitmediğini düşünüyor.

Connell, hayatta kalanların adadaki insanların korunmasında büyük bir rol oynaması gerektiğini belirterek, "Başkalarının göremediği tehlikeleri ancak cinsel istismardan kurtulanlar görebilir" dedi.

BAŞRAHİPTEN ÖZÜR

Caldey'in şu anki başrahibi Peder Jan Rossey, 2017 yılında Guardian tarafından ortaya çıkarılan istismar ve örtbas edilmesi nedeniyle özür diledi.

Rossey, "Peder Thaddeus Kotik tarafından istismara uğrayan çocukların çektiği büyük acıları ve bunu gizli tutan kapalı gizlilik ve örtbas kültürünü derin bir üzüntü ve esefle okudum" dedi.

"YASAL MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ GEREKİRDİ"

Çocukların istismarını durdurmak için fırsatların kaçırıldığının açık olduğunu söyleyen Rossey, şunları söyledi:

Çocukların yetişkinlere seslendiğini ve hiçbir önlem alınmadığını duymak özellikle yürek parçalayıcıdır. Çocuklar ve aileleri desteklenmeleri ve dinlenmeleri gerekirken başarısızlığa uğratılmışlardır. İstismarların yasal makamlara bildirilmesi gerekirdi.

Peder Rossey, "Manastır topluluğu adına, Thaddeus Kotik'in istismarı ve geçmişte çocukların ve ailelerinin korunmaması nedeniyle zarar gören ve acı çeken herkesten içtenlikle özür diliyorum" diye konuştu.

İstismarın, manastır veya rahiplik mesleği nedeniyle güven konumunda olan kişiler tarafından işlenmesi ve gizlenmesinin özellikle "iğrenç" olduğunu belirtti.

Rossey, 2023'te başrahip olduğundan beri "açıklık ve şeffaflık kültürü" yaratmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.