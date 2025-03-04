Galler'de oğlunun kız arkadaşını öldürdü: Eşini arayıp 'Sorunu çözdüm' dedi

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Galler'in Llanelli kentinde 50 yaşındaki Richard Jones, 30 yaşındaki Sophie Evans'ı evinde darbederek ve boğarak öldürdü.

Swansea Crown Mahkemesi'nde görülen davada, iki çocuk annesi Evans’ın geçen yıl 5 Temmuz’da yaşadığı evde ölü bulunduğu belirtildi.

NORMAL YAŞANTISINA DEVAM ETTİ

Cinayetin ardından Jones’un, normal hayatına devam eder gibi bankadan yeni bir kart sipariş ettiği ve bir fırından yiyecek aldığı ortaya çıktı.

Daha sonra eski partneriyle iletişime geçen Jones, oğlunun sevgilisi olan Evans ile yaşadığı "sorunu çözdüğünü" söyledi.

DOLANDIRILDIĞINA İNANIYORDU

Jones, Evans'ın kendisini bir kira sözleşmesi imzalatarak dolandırdığına inandığını ve onun yaptığı bir konut yardımı başvurusundan endişelendiğini savundu.

Tutuklanmasının ardından verdiği ifadede, annesinin evinin tapularının oğlu ve Evans tarafından "elinden alındığını" düşündüğünü söyledi.

Jones, mahkemede adam öldürmeyi kabul etti ancak cinayet suçlamasını reddetti.

Ancak jüri, onu cinayetten suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"BABAM GELECEĞİMİ MAHVETTİ"

Cinayetin ardından Sophie Evans’ın ailesi, büyük bir üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

Evans’ın erkek arkadaşı ve Jones’un oğlu Jamie Davies ise, "Sophie, tanıyabileceğim en güzel ve şefkatli insandı. Babamın ona zarar verebileceğini asla düşünmemiştim. Geleceğimi mahvetti." diye konuştu.

Savcılık, Jones’un olay yerinden kaçarken yaptığı eylemler ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cinayetin planlı ve kasıtlı olduğunu vurguladı.