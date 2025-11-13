Gazze'de acı bilanço: Ateşkesten bu yana can kaybı 260'a yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Son duruma ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

SON 24 SAATTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a, yaralı sayısı 632'ye yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 69 BİN 187'YE YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 187'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 703'e yükseldi.