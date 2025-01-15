Gazze'de ateşkesin detayları netleşti

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İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor..

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce masum sivili hedef alan İsrail, katliamın ilk zamanlarından bu yana süren ateşkes görüşmeleri kapsamında bir kez daha Hamas ile görüştü.

Türkiye'nin de önemli roller üstlendiği Katar'da gerçekleşen görüşmelerde uzlaşma çıktı.

Son dakika açıklaması ise Reuters'ten geldi.

Yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlandığı bildirilerek "İsrail ateşkes anlaşması için uzlaştı." denildi.

Ayrıca, AP'de yaptığı açıklamada taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi.

ATEŞKESİN DETAYLARI

Ateşkes kararı sonrası ateşkes teklifinin detayları da ortaya çıktı..

İşte, ateşkes teklifinde öne çıkan 3 aşama..

1. AŞAMA

- 33 rehine ve bin tutuklu serbest bırakılacak

- İsrail Netzarim ve Phıladelphıa koridorunun bir bölümünden çekilecek

- 6. gününde bir sonraki aşamalar için müzakere başlayacak

- İlk aşama 42 gün sürecek

2. AŞAMA

- Erkek askerler ve askerlik yaşındaki erkekler serbest bırakılacak

- Ölen rehinelerin cansız bedenleri iade edilecek

3. AŞAMA

- Tüm rehineler serbest bırakılacak

- İsrail askerleri tamamen çekilecek