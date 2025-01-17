Gazze'de can kaybı 46 bin 876'ya yükseldi

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 469 gündür sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 88 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 46 BİN 876'YA YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 876'ya, yaralı sayısının da 110 bin 642'ye yükseldiği aktarıldı.

19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının, İsrail kabinesinde onaylanması durumunda 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.