Gazze'de can kaybı 71 bin 412'ye yükseldi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 412'ye yükseldiği, yaralıların sayısının ise 171 bin 314'e ulaştığı kaydedildi.

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki müzakerelerde ateşkes planının onaylandığını duyurmuştu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gazze'de acı tablo... İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ATEŞKESTEN BU YANA 442 CAN KAYBI Açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı ve saldırılarda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 442 kişinin öldüğü, 1236 kişinin yaralandığı kaydedildi. TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 412 İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 412'ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 314'e yükseldiği bildirildi. NE OLMUŞTU ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

