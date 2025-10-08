Gazze'de gıda krizi: Filistinlilere yemek dağıtıldı

Gazze'de insani felaket...

İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de yaşanan insani felaket başka bir boyuta taşınırken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TOPLAM CAN KAYBI 67 BİN 183 OLDU

Bakanlık, açıklamasında, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 ölü ve 61 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 183'e, yaralıların sayısının 169 bin 841'e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM BÖLGELERİ HEDEF ALINIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 613'e, yaralananların sayısının da 19 bin 164'e çıktığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

SICAK YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve devam eden saldırıları nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda gerçekleştirilen dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.