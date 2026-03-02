Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 97 oldu

Gazze'de insalık dramı devam ediyor.

Ateşkesin imzalandığı bölgede İsrail sık sık ihlaller yaparak saldırılar gerçekleştirirken yeterli sayıda yardımın girişine izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

ATEŞKESTEN BU YANA 735 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 1 sivil ile 5 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 630’a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 735’e, yaralı sayısının da bin 698’e yükseldiği aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 97’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 796’ya ulaştığı aktarıldı.