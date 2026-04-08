Gazze'de katliamlara katılan ve destekleyen İsrailli sporcular

Gazze'deki soykırım, katliam ve yıkım, yalnızca siyasi ve askeri alanla sınırlı kalmayarak spor dünyasına da taşındı.

Uluslararası platformlarda mücadele eden bazı İsrailli sporcuların, çatışmalara doğrudan katıldığı veya kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla tartışmaların odağı haline geldiği öne sürülüyor.

AKTİF GÖREV ALDIĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER

İsrail Premier Ligi ekiplerinden Hapoel Hadera forması giyen Menashe Zalka’nın, İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yaptığı ve çatışma döneminde aktif rol aldığına dair görüntülerin medyada yer aldığı belirtildi.

Benzer şekilde, judocu Peter Paltchik’in askeri mühimmat üzerine yazdığı mesajları paylaştığı iddiaları da kamuoyunda tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

İsrail yarış kızağı takımının sporcusu Adam Edelman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Gazze’deki operasyonlara destek verdiği yönündeki ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan futbolcu Sagiv Yehezkel, Türkiye’de forma giydiği dönemde yaptığı bir gol sevinci sonrası verdiği mesaj nedeniyle yargı süreciyle gündeme gelmişti.

OLİMPİYAT SPORCULARI DA TARTIŞMALARIN İÇİNDE

Paris 2024 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda başarı elde eden Raz Hershko, Inbar Lanir ve Tina Nelson Levy gibi isimlerin de İsrail ordusuna destek verdiklerine dair kamuoyuna yansıyan görüntü ve ziyaretler tartışma konusu oldu.

Eski dünya şampiyonu judocu Sagi Muki’nin de geçmişte yaptığı açıklamalar ve eylemler nedeniyle eleştirildiği ifade ediliyor.

KAMPANYALARLA ULUSLARARASI DESTEK ARAYIŞI

İsrail tarafından başlatılan “Stand with Israel” kampanyası kapsamında bazı sporcuların da yer aldığı ve uluslararası kamuoyunda destek oluşturmayı hedefleyen içeriklerin paylaşıldığı belirtildi. Bu kampanyaya katılan sporcular arasında Deni Avdija ve Omri Casspi gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu aktarıldı.

Sporcuların askeri ya da siyasi süreçlerle ilişkilendirilmesi, sporun tarafsızlığı ilkesini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür gelişmelerin uluslararası spor organizasyonları ve kamuoyu nezdinde daha geniş tartışmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.