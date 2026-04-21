Pakistan’dan ABD ve İran’a Çağrı: Ateşkesi uzatın

Orta Doğu’da tansiyon yüksek seyrini sürdürürken Pakistan diplomatik çözüm için devreye girdi. Ishaq Dar, taraflara itidal çağrısı yaparak ateşkesin uzatılmasının bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK

ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur görüşmelerin İslamabad’da yapılması bekleniyordu. Ancak İran tarafından gelen “Şu an için yeni bir müzakere planı yok” açıklaması, sürecin geleceğini belirsiz hale getirdi.

ABD HEYETİ YOLDA, İRAN BEKLEMEDE

ABD heyetinin görüşmeler için İslamabad’a doğru hareket ettiği belirtilirken, İran heyetinin henüz Tahran’dan ayrılmadığı ifade edildi. Bu durum, diplomatik temasların askıya alınabileceği yorumlarına neden oldu.

TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ateşkesi uzatma niyetinde olmadığını dile getirdi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

PAKİSTAN'DAN DİPLOMASİ VURGUSU

ABD’nin İslamabad’daki Maslahatgüzarı Natalie A. Baker ile görüşen Dar, iki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Taraflara açık çağrıda bulunan Dar, ateşkesin uzatılmasının barış sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Pakistan’ın çağrısı, bölgede yeni bir çatışma riskine karşı diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğine işaret ederken, gözler ABD ve İran’dan gelecek yeni adımlara çevrildi.