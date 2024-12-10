Getafe evinde tek golle galip geldi

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe, Espanyol'u konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Alvaro Rodriguez kaydetti.
BERTUĞ OYUNA GİRDİ
Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, maçın 75. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 16 yapan Getafe, ligdeki bir sonraki maçında Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
13 puanda kalan Espanyol ise sahasında Osasuna ile karşılaşacak.
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