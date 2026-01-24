Abone ol: Google News

Giorgia Meloni: Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliriz

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'daki savaşı sonra erdirebilirse onu Nobel Barış Ödülü için aday göstermeyi umduğunu dile getirdi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 12:01
  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sonlandırması durumunda Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebileceğini söyledi.
  • Trump, başkanlığı döneminde Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı sıkça dile getirmişti.
  • Meloni, Trump'ın Ukrayna müzakerelerinde önemli bir fark yaratması halinde ödüle aday gösterilebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Nobel Barış Ödülü'nü arzuladığını sıkça dile getirmiş ve bu yolda birçok müzakerede arabuluculuk rolü üstlenerek sona erdirdiği çatışmalar olmuştu. 

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump'ın öncülüğünde yürütülen ve hala devam etmekte olan Ukrayna müzakereleri ve ABD Başkanı'nın olası Nobel adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

"UMARIM TRUMP'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VEREBİLİRİZ"

Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Donald Trump ve Nobel Ödülü hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, "Umarım bir gün Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verebiliriz." dedi.

"UKRAYNA'DA FARK YARATIRSA ADAY GÖSTEREBİLİRİZ"

İtalyan lider, "Eğer Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasında bir fark yaratırsa, sonunda biz de Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliriz diye inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

