Girit açıklarında alabora olan teknede 17 göçmen hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ülkelerine göçmen akınları sürerken, Akdeniz'i geçmeye çalışan bir tekne alabora oldu.

Girit açıklarında alabora olan teknedeki 17 kişi ölü bulunurken kritik durumdaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

FIRTINADA ALABORA OLDULAR

Hayatta kalan iki kişi kurtarma ekiplerine fırtınada teknenin kontrolünü kaybettiklerini ve alabora olduklarını söyledi.

Alabora olan göçmenler su, yiyecek ve barınakları olmadan açık denizde mahsur kaldılar.

EN AZ BİR GÜNDÜR DENİZDEYDİLER

DW'nin haberine göre, yerel kaynaklar cesedi bulunan göçmenlerin bür günden uzun süredir ölü olduklarını raporladı.

Olayı kontrol altına alan otoriteler, teknenin nereden geldiği konusunda bir açıklama yapmadı.

TÜRKLER TARAFINDAN BULUNMUŞTU

Yunan yetkililerin Girit adasının 48 kilometre açıklarında bulunduğunu söyledikleri tekne ve göçmenler, bölgeden geçen bir Türk kargo gemisi tarafından fark edilmiş ve Yunan yetkililere haberi verilmişti.

Girit'teki liman şehri Ierapetra valisi Manolis Frangoulis, kazazedelerin hepsinin genç olduklarını ve nereden yola çıktıklarının henüz belirsiz olduğunu ifade etti.